خلال 48 ساعة.. "مصر للطيران" تسيِّر 167 رحلة دولية تقل 20 ألف راكب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بشركة "مصر للطيران"، اليوم الأربعاء، إن الشركة ستسير غدًا رحلاتها إلى 87 وجهة دولية؛ تنقل على متنها نحو 10 آلاف راكب، وذلك بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات؛ للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وأضافت المصادر أن الشركة سوف تسير رحلاتها غدًا بمعدل ٦٢ رحلة دولية إلى كل من (عمَان، تورنتو، دبي، أنجامينا، كازبلانكا، لاجوس، أكرا، تونس، الدوحة، أثينا، مدريد، لندن، نيويورك، ميلانو، باريس، أبوجا، روما، إسطنبول، أمستردام، فرانكفورت، بروكسل، موسكو، أبوظبي، فيينا، ميونخ، بغداد، البحرين، الخرطوم، لارنكا، بيروت، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، أسمرة، جوهانسبرج)، و٢٠ رحلة داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وبرج العرب ومرسى علم)، و٤ رحلات شحن جوي؛ تنقل جميع هذه الرحلات 10 آلاف راكب.

وتسير الشركة اليوم ٨٠ رحلة جوية بمعدل ٥٤ رحلة دولية إلى كل من (عمَان، تورنتو، دبي، بغداد، كازبلانكا، أكرا، تونس، الدوحة، أثينا، لندن، نيويورك، ميلانو، باريس، روما، إسطنبول، أمستردام، فرانكفورت، موسكو، أبوظبي، البحرين، الخرطوم، بيروت، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، واشنطن)، و٢١ رحلة داخلية إلى كل من (أسوان، الأقصر، شرم الشيخ، الغردقة، مرسى علم)، و٥ رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات 10 آلاف راكب.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتم الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة؛ لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، خصوصًا في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.