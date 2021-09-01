"حماية المستهلك" يشن حملات رقابية بمختلف المحافظات للتفتيش على الأسواق

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

شن جهاز حماية المستهلك بفروعه المختلفة حملات في مختلف المحافظات للتفتيش على الأسواق ولعدم الإضرار بصحة وسلامة المستهلكين، والتأكد من التزام التجار بقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 والتصدي للإعلانات الوهمية عن عروض غير حقيقيه تؤدي لخلق انطباع غير حقيقي لدى المستهلكين.

وأوضح الجهاز - في بيان اليوم الأربعاء - أنه خلال الأسبوع الماضي بمحافظة الدقهلية تم التحفظ على 9840 عبوة من المياه الغازية مجهولة المصدر وإرسالها لمعامل وزارة الصحة للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية، وضبط 50 جهاز قياس سكر مجهول المصدر ورصد مخزن أسطوانات غاز منزلي لتصرفه في الحصة المنصرفة له في غير الأغراض المخصصة لها.

وأوضح أنه بمحافظة أسيوط تم ضبط 70 طن سماد منهم 1.5 طن سماد مدعم وغير مصرح بتداوله خارج الجمعيات الزراعية، وبمجال متابعة موسم التخفيضات، تم المرور على عدد من الأسواق التجارية للتأكد من الالتزام باشتراطات الأوكازيون، وتشميع 3 معامل وعيادة لمخالفة شروط تراخيص إدارة العلاج الحر.

وأشار إلى أنه بمحافظة المنوفية تم شن 4 حملات على الأسواق التجارية أسفرت عن تحرير عدد من المحاضر لعدم إصدار فواتير قانونية وعدم الإعلان عن الأسعار طبقًا لقانون حماية المستهلك، وبمحافظة سوهاج تم ضبط سجائر مستوردة ومهربة ومجهولة المصدر، وتم ضبط أدوية مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة بالإضافة إلى ضبط عبوات سكر تموين ناقصة الوزن.

ولفت إلى أنه بمحافظة القليوبية تم ضبط أدوية خاصة بالتأمين الصحي وغير مصرح ببيعها خارج هذه المنظومة، كما تم ضبط أدوية مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة، وبمجال الأغذية تم ضبط كمية كبيرة من الدجاج المجمد بإجمالي 7.5 طن غير مدون عليها أي بيانات.

وذكر أنه بمحافظة المنيا، تمكن أعضاء الفرع من ضبط سيارة نقل محملة بكمية من الأسمدة المدعمة الممنوع تداولها خارج الجمعيات الزراعية، وتم ضبط سيارة محملة بألبان فاسدة تتجاوز حمولتها طن وربع من الألبان، وبمجال الأوكازيونات تم ضبط عدد من المحلات تعلن عن تخفيضات وهمية وغير ملتزمة باشتراطات الأوكازيون.

وأوضح الجهاز أنه بمحافظة بورسعيد تم ضبط كمية من العدس المستورد مهربة وبدون فواتير دالة على مصدرها أو أذونات الإفراج الجمركي، وتم ضبط كمية من السجائر المستوردة بدون فواتير دالة على مصدرها، وبمحافظة البحيرة تم تحرير 16 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير ضريبية، كما تم ضبط مصنع عصائر بدون سجل صناعي وتم التحفظ على 2.5 طن عصائر غير مدون عليها أي بيانات، وتم إعدام كمية من المواد الغذائية تظهر عليها علامات التلف الظاهري وبها تغير في الخواص الطبيعية.

ولفت إلى أنه بمحافظة بني سويف، تم ضبط مركز طبي بدون ترخيص ويديره شخص يدعي كونه طبيبًا بالمخالفة للحقيقة وسبق تحرير محضر له بذلك مخالفًا قانون مزاولة المهن الطبية، كما تم تحرير عدد من المحاضر لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير ضريبية .

ونوه بأنه بمحافظة الفيوم تم ضبط مركز يعالج بالأعشاب ويديره أحد الأشخاص غير المتخصصين، ويقوم بتعبئة عبوات داخل المكان باعتبارها علاج ومكملات غذائية، وتم ضبط أدوات إنتاج هذه العبوات، كما تم ضبط أحد الأشخاص يزاول مهنة العلاج الطبيعي بدون ترخيص وتم غلق المركز.

وأوضح أنه بمحافظة قنا تم ضبط كمية من اللحوم والدواجن المجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، كما تم ضبط كمية أخرى من اللحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وبمحافظة الإسكندرية تم شن حملات على مراكز الصيانة غير المعتمدة لمزاولتهم النشاط بدون ترخيص وعرض قطع غيار مقلده للسلع المعمرة والإعلان عن كونهم وكلاء لشركات السلع المعمرة بالمخالفة للحقيقة، وبما يعد إعلانًا مضللًا يعاقب عليه قانون حماية المستهلك ، كما تم غلق 25 محلا تجاريا ومطعم وكافيتريا لمزاولتهم النشاط بدون ترخيص.

وأشار إلى أنه بمحافظة الشرقية تم تحرير عدد من المحاضر ضد بعض محال الجزارة لقيامهم بالذبح خارج المجازر الحكومية، وبمجال التفتيش الصيدلي تم تحرير 10 محاضر ضد بعض المعامل والصيدليات التي تزاول العمل بدون ترخيص، وعدم وجود صيدلي مؤهل، وتم ضبط أدوية غير مصرح بتداولها خارج منظومة التأمين الصحي والبعض الأخر غير مسجل بوزارة الصحة، وتم غلق 5 مراكز تعليمية مخالفة لقرار رئيس الوزراء.

وذكر جهاز حماية المستهلك أنه بمحافظة كفر الشيخ تم التحفظ على 6.5 طن ملح بدون بيانات وغير صالح للاستخدام، كما تم تحرير محضر لمخزن مواد غذائية لحيازته سلع غذائية مجهولة المصدر وبدون فواتير دالة على مصدرها.​