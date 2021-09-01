وزيرة الثقافة توجه باستمرار تنفيذ أجندة الاحتفالات باختيار بورسعيد عاصمة للثقافة المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

وجهت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة جميع الهيئات والقطاعات باستمرار تنفيذ أجندة فعاليات الاحتفال باختيار بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية، التي تقام تحت رعاية الرئيس السيسي، وذلك بالتعاون مع محافظة بورسعيد وعادل الغضبان.

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الأربعاء - أن الفعاليات التي ستستمر حتى نهاية العام الجاري تتضمن معرضًا للكتاب تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج، ويفتتح مساء الاثنين المقبل وآخر للوثائق التاريخية أعدته دار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتورة نيفين موسي.

وأوضحت أن دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر تقدم في 8 مساء السبت المقبل على مسرح المركز الثقافي ببورسعيد عرضًا لأشهر أغاني ديزني لنجوم فرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفني الدكتورة إيمان مصطفي، ويشارك البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان عادل عبده بعرض لفرقة رضا للفنون الشعبية يقام مساء الأحد المقبل، ويضم مجوعة من أشهر التابلوهات والاستعراضات الخاصة بالفرقة، كما تنتقل عروض السيرك القومي إلى المدينة الباسلة يومي الخميس والجمعة 9 و10 سبتمبر.

يُشار إلى أن وزارة الثقافة قد أعلنت إقامة 100 فعالية ثقافية وفنية وفكرية انطلقت مارس الماضي تهدف للاحتفاء بالمدينة الباسلة وإبراز مقوماتها الثقافية والتي كانت وما تزال مصدرًا ملهما للفكر والأدب والثقافة، حيث سطر أهلها تاريخًا للنضال الوطني وبطولات وإنجازات كانت بمثابة المادة الخصبة لأدباء وفناني مصر والعالم لتناولها.

وأصبحت بورسعيد انطلاقة لقوة مصر الناعمة أمام العالم وتشمل كافة ألوان الفكر والإبداع، وتشارك فيها جميع قطاعات الوزارة وتقام في عدد من المواقع الثقافية بالمحافظة إلى جانب الساحات المناسبة من حدائق ومتنزهات لتقديم العروض بمجالات المسرح، السينما، الموسيقى والغناء، الفنون الشعبية والاستعراضية، معارض الكتاب والفن التشكيلي والخط العربي، الندوات والحلقات البحثية والصالونات الثقافية، ورش عمل للحرف التراثية والورش الفنية والأدبية في الشعر والقصة وغيرها، فضلًا عن برامج الدمج الثقافي مقدمة لأطفال وأهل المناطق الحدودية إلى جانب جولات تعريفية بالتاريخ المعماري والعمراني ببورسعيد وقناة السويس والمعالم الأثرية بالمدينة وغيرها.

يُذكر أن تقليد عاصمة الثقافة المصرية استحدثته وزارة الثقافة بحيث تقام فعالياته في المحافظة التي تستضيف المؤتمر العام لأدباء مصر، حيث حملت اللقب خلال 2019 محافظة مطروح وحظيت به محافظة بورسعيد بعدها، وكان مقررًا إقامة فعالياتها العام الماضي 2020، وتم إرجاؤها نظرًا لتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالتصدي لفيروس كورونا ليتم تفعيلها هذا العام 2021.​