مصر للطيران: نقل رحلات السعودية للصالة الموسمية بمطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

بدأت شركة مصر للطيران اليوم الأربعاء، نقل رحلاتها المغادرة من مطار القاهرة الدولي، والمتجهة إلى المملكة العربية السعودية، إلى مبنى الرحلات الموسمية بالمطار، بدلا من مبنى الركاب رقم 3 المخصص لرحلات الشركة الوطنية .

وقالت مصر للطيران، إنه اعتبارا من اليوم الموافق أول سبتمبر، تم نقل رحلات المغادرة إلى المملكة السعودية، لتكون من خلال مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة الدولي، وأشارت إلى أنه يتم تسيير رحلات إلى النقاط التالية داخل المملكة السعودية: ( جدة والمدينة والرياض و الدمام و القصيم).

وطالبت مصر للطيران عملاءها المسافرين والراغبين في السفر إلى المملكة السعودية، مراجعة متطلبات السفر والفئات المسموح لهم السفر من وإلى المملكة العربية السعودية، من خلال موقعها اضغط هنا.