أب تاون أكتوبر الجديدة.. عيش حياة المدينة برفاهية الكمبوند

محمد اسماعيل - القاهرة - * إعلان تحريري

السؤال الأصعب الذي يواجه كثير من راغبي شراء الشقق والعقارات اليوم، هو أين أتملَّك وحدتي الجديدة؟ هل في كمبوند وأستمتع بالرفاهية والخصوصية، أم في مدينة وأحظى بكل الخدمات العامة؟

شركه "أب تاون 6 أكتوبر" للتطوير العقاري قدمت إجابة نموذجية لذلك السؤال، حين دشنت مشروعها العملاق "أب تاون كواترو" في مدينة 6 أكتوبر. وهو المشروع الذي يطرح نموذجا يجمع بين خدمات المدينة ورفاهية الكمبوند في مكان واحد، والأهم أنه يقدم ذلك بقسط شهري مريح يبدا من خمسة آلاف جنيه فقط شهريا.

مفهوم جديد للمدن المصغرة Township

مشروع "كواترو" في "أب تاون 6 أكتوبر الجديدة" هو أول تطبيق عملي لمفهوم المدن المصغرة الذكية في مصر، حيث يتكون الميني كمبوند الواحد من أربع بيوت، محاطة بسور على مساحة 2500 متر مربع يتكون كل بيت من (أرضي+ دورين+ رووف) وكل دور يتكون من شقتين.

تبلغ مساحة الشقة 155 متر صافي بدون تحميل، وهذه هي أول مرة في مصر يتم تسليم الوحدات بدون تحميل.

الميني كمبوند محاط بسور خارجي له بوابتين إلكترونيتين + كاميرات مراقبة + حديقة داخلية مساحتها 1000 متر مربع تطل عليها البيوت الأربعة + حمام سباحة + مكان للشوي + صالة جيم + واي فاي مركزي + منطقة ألعاب أطفال، فضلا عن أن لكل شقه مكان مخصص لركن السيارة وغرفة تخزين.

أين يقع مشروع "كواترو" ؟

"كواترو" هي جزء من مشروع مدينة "أب تاون 6 أكتوبر الجديدة الذي تقوم الشركة بالاشراف علي تطويره علي مساحة 14 مليون متر مربع، بموقع فريد من نوعه بين مدينتي 6 أكتوبر الجديدة والقديمة.

حيث يعتبر موقع المشروع الذي يبعد 3 كم من المحور المركزي، نقطة التقاء استراتيجية مع محطة المونوريل الممتد من المهندسين انتهاءً بـ"أب تاون أكتوبر الجديدة" المتوقع الانتهاء من تنفيذه في 2023، وفي نقطة قريبة من خط القطار السريع العين السخنة العلمين، الذي يربط بين البحر الأحمر والمتوسط، مرورًا بالعاصمة الإدارية الجديدة والسادس من أكتوبر، ويقع المشروع على بعد 40 كيلومتر تقريبًا من منطقة وسط القاهرة وعلى بعد 18 كيلومتر من مدينة الشيخ زايد.

نتحدث هنا عن مدينة متكاملة بحجم استثمارات للمرحلة الأولي 500 مليون جنيه مصري فـ "أب تاون أكتوبر الجديدة" تحمل تنوعاً بين القصور والفيلل والتوين هاوس والمنازل، بجانب الميني كمبوند، جميعها بطراز معماري متناسق،

هكذا يبدأ المهندس أحمد أبو زيد رئيس مجلس إدارة شركة "أب تاون 6 أكتوبر" حديثه معنا شارحًا: أب تاون 6 أكتوبر مدينة متكاملة، لها 15 بوابة دخول، محاطة بسور أخضر على كامل المساحة، ومخطط لها أن تحتوي على 90 مول، 11 مدرسة، 48 جامع، 48 حضانة، 7 محطات بنزين، فضلا عن 3 مستشفيات. وبذلك بتملّكك وحدة في "أب تاون كواترو" تكون حققت المعادلة الصعبة، حيث حصلت على رفاهية الكمبوند وخدمات المدينة. ومن المقرر أن يتم البدء فى تسليم وحدات الميني كمبوند فى 2024.

يختتم أبوزيد حديثه ويقول: سوف يساهم "كواترو" بما يتمتع به من تصميمات مرنة وخدمات مغايرة وفقًا لأحدث التكنولوجيات العالمية، في خلق جيل جديد من المشروعات الذكية تتلائم مع التقدم السريع الذي يشهده القطاع العقاري المصري، ويتماشى مع خطة الدولة فى توفير مجتمعات عمرانية متكاملة تعكس حجم التقدم الذي تشهده البلاد.

لماذا تضع استثماراتك في "أب تاون" أكتوبر الجديدة؟

سؤال الأمان هو أهم سؤال في مسألة الاستثمار بشكل عام، والاستثمار العقاري بشكل خاص، في ظل أزمات متكررة تحيط بكثير من المطورين العقاريين؛ فما هي الضمانات في "أب تاون" أكتوبر؟

يجيبنا على ذلك السؤال معتز شعراوى نائب رئيس مجلس إدارة شركة "أب تاون 6 أكتوبر" للتطوير العقاري قائلا: ميزة أب تاون أكتوبر التي تعطي أمان للمستثمر أن الأرض تم تخصيصها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خالصة الثمن وخالصه المرافق، لذا لن يواجه أي مستثمر أزمة في تسجيل أرضه أو وحدته. وقد تم تنفيذ البنية التحتية ‏‎من خلال اتحاد شركات أوراسكوم للإنشاءات، وأبناء حسن علام (شبكات المياه والصرف والمطر والحريق والري) ومجموعة السويدي لتنفيذ شبكة الكهرباء، كل هذا تحت إشراف جهاز مدينة 6 أكتوبر. وتمت الرسومات المعمارية في تاب كونسلت مكتب د. طارق عبداللطيف أحد أهم مكاتب التخطيط والمعمار المتخصصين.

هذا وتتيح الشركة الحجز للمصريين بالخارج من خلال الموقع الالكتروني uptown6october.com بدءًا من أول سبتمبر 2021، بنظم سداد مرنة تصل الي ١٥ سنة.