تُنقل بـ14 كاميرا.. تفاصيل استعدادات نقل وإخراج مباراة مصر وأنجولا في تصفيات المونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

كشف عمرو عزيز، رئيس قطاع الإخراج والإنتاج الفني بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، آخر استعدادات الشركة لنقل وإخراج مباراة منتخب مصر الأول مع المنتخب الأنجولي مساء اليوم في الجولة الافتتاحية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وقال عزيز في تصريحات لمصراوي، إن المباراة سيتولى إخراجها المخرج محمد عبد العظيم (عظيمة)، كما تم اختيار كل من يسري الرومي ومحمود زكي كمنتجين فنيين للمباراة، فيما سيتولى الإشراف الهندسي على المباراة، القطاع الهندسي بالشركة المتحدة برئاسة المهندس أحمد مصطفى، كما سيتم توفير كافة المعدات الخاصة بنقل المباراة من وكالة ANA الخاصة بالشركة المتحدة.

وأوضح عزيز، أن المباراة سيتم بثها بـ14 كاميرا لنقل كافة زوايا الملعب والخروج بالمباراة بأفضل صورة، مشددًا على أن الأمر ليس في عدد الكاميرات قدر توظيفها بشكل جيد في الملعب.

وأضاف رئيس قطاع الإخراج والإنتاج الفني بالشركة المتحدة، أنه لأول مرة يكون فريق نقل المباريات الكبرى مصري خالص، مشيرًا إلى أنه في نفس الوقت يقوم فنيو الشركة المتحدة بنقل بطولة العالم للدراجات في ستاد القاهرة.

وأكد أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ستنقل كل مباريات مصر في تصفيات كأس العالم، ولكن الشركة ستتولى إخراج المباريات التي تستضيفها مصر.