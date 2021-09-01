هيئة المجتمعات العمرانية توقع عقد أرض "نايا باي" مع "جميرا ايجبت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت هيئة المجتمعات العمرانية التوقيع على عقود التخصيص المتعلقة بالأراضي في الساحل الشمالي الغربي، في ضوء قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة 2020 بشأن إعادة تخصيص قطع الأراضي المبينة به بالساحل الشمالي الغربي بإجمالي مساحة ۷۰٧٢٣٤,٥٠ فدان تقريباً لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة والقرار رقم 21 لسنة 2020 الصادر عن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على إعلان عدد 9 مناطق من الساحل الشمالي الغربي بنطاق محافظة مطروح كمناطق إعادة تخطيط تحت ولاية هيئة المجتمعات العمرانية وكذلك وفقا للموافقة العسكرية رقم 3150/ 2020 بشروط استغلال الأراضي والارتفاعات ووفقا للقرار الوزاري رقم 536 بتاريخ 19/7/2020 باعتماد الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمنطقة محل قرار رئيس الجمهورية المشار إليه.

وبسحب بيان صحفي، الأربعاء، وقعت شركة جميرا ايجيبت للاستثمار العقاري على عقد التخصيص واستلامه من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تفعيلا لتلك الحزمة من القرارات التزاما منها بنهج الدولة في تقنين الأوضاع وحماية المستهلك ومتلقي الخدمة والارتقاء بمستوى خدمات الساحل الشمالى ليصل إلى السياحة العالمية والمحلية بالشكل المطلوب.