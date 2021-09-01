رئيس مجلس الدولة للأعضاء الجدد: التزموا بالمسلك القضائي والنأي عن الشبهات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمود الشوربجي:

طالب المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، المندوبين المساعدين الجدد الذين أدوا اليمين القانونية بعد تعيينهم بقرارات جمهورية في مجلس الدولة، إلى ضرورة التفاني في أداء الرسالة السامية والاطلاع الدائم على أحدث علوم القضاء الإداري والتمسك بنصوص التشريعات وفهمها والسوابق القضائية.

وأشار المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، خلال الاحتفالية التي نظمها المجلس اليوم لأداء اليمين القانونية لأعضاء المجلس الجدد، إلى ضرورة المحافظة على هيبتهم والتزامهم بالمسلك القضائي والتقاليد القضائية الراسخة داخل العمل وخارجه، والنأي عن الشبهات.

وأدى اليوم المندوبين المساعدين الجدد من دفعتى 2016 و2017، اليمين القانونية أمام رئيس مجلس الدولة.

جـدير بالذكر أن مجلس الدولة، حرص علـى تعقـيم جميـع القاعات بالمجلس جيداً قبل استقبال المندوبين المساعدين الجـدد وأقاربهم ومراعـاة التباعد المكاني، وأكد على عدم المصافحة اليدوية.