مصرع عنصر إجرامى في تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -علاء عمران :

لقي عنصر إجرامى شديد الخطورة مصرعه عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة وبحوزته بندقية آلية وذخائر وكمية من المواد المخدرة بالشرقية

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية قيام (عنصر إجرامى شديد الخطورة، مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية) سبق إتهامه فى 5 قضايا (سلاح وذخيرة، مخدرات ، حريق عمد) ومحكوم عليه بالسجن 18 سنة فى جنايتى" مخدرات، إستعمال قوة"، بالتردد على منطقة المزارع بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بمديرية أمن الشرقية والإتجار فى المواد المخدرة متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى، وحيازته لأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص للدفاع عن تجارته غير المشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المذكور بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بالشرقية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى، ولدى إقتراب القوات من المنطقة المشار إليها ومشاهدته لها بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها فبادلته إطلاق النيران وتمكنت من السيطرة على الموقف، مما أسفر عن مصرعه وتم العثور بجواره على (بندقية آلية وبخزينتها عدد من الطلقات النارية– كمية من المواد المخدرة "هيروين، حشيش، بانجو"- مبلغ مالى- ميزان حساس- هاتف محمول- سيارة).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من المتاجرين بالمواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية والذخائر.