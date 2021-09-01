3 أيام ممطرة في هذه الأماكن.. الأرصاد تعلن طقس 72 ساعة مقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتور إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة خلال الأسبوع حالي حول المعدلات الطبيعية، وتصل إلى 34 و35 درجة على القاهرة، لافتة إلى أن غدا الخميس يشهد سقوط أمطار.

وأضافت شاكرن أن الأمطار تنحصر على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، وتكون أمطار خفيفة غير مؤثرة على الأنشطة اليومية، وتستمر حتى السبت المقبل.

وأكدت شاكر أن الهيئة أصدرت تنبؤ لحالة الطقس خلال شهر سبتمبر، حيث ينقسم هذا الشهر إلى نصفين، يشهد النصف الأول انخفاض تدريجي في نسبة الرطوبة، لكن درجات الحرارة ستظل بين الارتفاع والانخفاض.

وتابعت: "النصف الثاني من شهر سبتمبر تبدأ درجات الحرارة والرطوبة في الانخفاض، حيث ينحصر منخفض الهند الموسمي تماما، ويمتد مرتفع الأزور والذي يؤثر على كافة أنحاء الجمهورية وسيؤدي إلى مزيد من انخفاض الحرارة".

وأكدت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر 5 أعوام كانت درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية لمثل هذا التوقيت مقارنة بالسنوات السابقة بنسب تتراوح بين درجتين إلى 5 درجات، وهذا نتيجة التغيرات المناخية التي أثرت على أنحاء العالم.