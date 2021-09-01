المندوبون المساعدون الجدد بمجلس الدولة يؤدون اليمين القانونية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

أدى المندوبون المساعدون الجدد بمجلس الدولة، اليمين القانونية، أمام المستشار محمد محمـود حسـام الدين، رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشار طه كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة.

وقدم رئيس مجلس الدولة، التهنئة للأعضاء الجدد، وحثهم على التفاني في أداء رسالتهم السامية، والاطلاع على أحدث علـوم القضاء الإداري والتمسك بنصوص التشريعات وفهمها والسوابق القضائية.

كانت إدارة مجلس الدولة، قد حددت اليوم الأربعاء 1 سبتمبر، لأداء القسم للمعينين بالقرار الجمهوري رقم 327 لسنة 2021 من دفعة 2016، كما حددت يوم الخميس 2 سبتمبر، للمعينين بالقرار الجمهوري رقم 328 لسنة 2021 من دفعة 2017.

وأعلنت إدارة مجلس الدولة عن ضوابط الحضور وهي كالتالي: (الحضور بالزي الرسمي بلون داكن-الحضور في تمام التاسعة صباحا لمقر مجلس الدولة بالدقي- يتعين على الذين يعملون في أي جهة تحديد موقفهم النهائي منها قبل حلف اليمين- لا يجوز حضور أي مرافق الا بموافقة مكتوبة مسبقة-مراعاة الاجراءات والتدابير الاحترازية).