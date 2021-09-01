"جثة في قعدة صلح".. تفاصيل مقتل سائق توكتوك على يد جاره ببولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة ببولاق الدكرور، بحبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل سائق توك توك خلال جلسة صلح في منطقة بولاق الدكرور.

وتلقى رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا من غرفة النجدة، يفيد بنشوب مشاجرة بشارع العشرين ببولاق الدكرور، حيث انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وتبين وجود جثة شاب يدعى "خالد.م"، 33 عاما، يعمل سائق "توكتوك"، إثر إصابته بعدة طعنات في أماكن متفرقة من جسده، حيث استخدم المتهم آلة حادة "سنجة"، لطعن المجنى عليه حتى سقط جثة هامدة.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وأمام النيابة العامة قال المتهم إنه وجه للضحية عدة طعنات أمام الحاضرين من الأهالي بعد أن فقد السيطرة على أعصابه بعد استفزاز المجني عليه له " مقدرتش أسيطر على نفسي".

وتابع المتهم أنه لم يكن ينوى قتل الضحية ولم يخطط لارتكاب الواقعة لكنها حدثت بالصدفة خلال اللقاء الذي جمعهما أثناء جلسة الصلح.

وكانت شهدت منطقة بولاق الدكرور التابعة لمحافظة الجيزة، جريمة قتل مأساوية، طعن خلالها عامل سائق عدة طعنات في أماكن متفرقة من جسده، أثناء عقد جلسة صلح بينهما.