الداخلية توجه بيانا هاما لمالكي السيارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ علاء عمران:

أهابت وزارة الداخلية بمالكى المركبات بمختلف أنواعها بسرعة التوجه لإدارات المرور التابعين لها لتركيب الملصق الإلكتروني.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، إنه سيتم البدء فى إتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها فى قانون المرور ولائحته التنفيذية حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكترونى المنصرف للمركبة أو إتلافه أو إخفائه أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته وذلك إعتباراً من 18/9/2021 .

ويأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل عناصر منظومة النقل الذكى لإدارة حركة المرور إلكترونياً لتحقيق السيولة المرورية .