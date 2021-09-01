"ذبحت رضيعة".. حبس سيدة قتلت طفلتها بسبب بكائها في بولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بالجيزة، بحبس ربة منزل، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معها، لاتهامها بقتل ابنتها الطفلة البالغة من العمر عامين، بسبب كثرة بكائها المتواصل بمنطقة بولاق الدكرور.

كما أمرت النيابة العامة، بتشريح جثة الرضيعة، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص بها؛ للوقوف على ملابسات الجريمة، وطلبت النيابة، سرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على التفاصيل الكاملة.

كشفت تحقيقات النيابة أن الأم حاولت إنكار ارتكابها للجريمة، وادعت أن سبب وفاتها سقوطها من أعلى سلم العقار، إلا أن التحريات كشفت أنها وراء الاعتداء عليها بسكين، وذكرت المتهمة أنها ارتكبت الجريمة بسبب بكائها المستمر.

البداية عندما تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور، إخطار من مستشفى القصر العيني، بوصول طفلة لم تكمل عامها الثاني مصابة بجرح ذبحي في منطقة الرقبة، على الفور انتقل رجال المباحث إلى المستشفى للوقوف على ملابسات الواقعة، وتبين أن هناك شبة جنائية، وتوصل رجال الأمن عن مرتكبي الجريمة هي الأم قامت بذبح وقتل ابنتها الرضيعة، وتركتها في المستشفى وفرت هاربة.