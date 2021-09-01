ضبط عنصر إجرامي بحوزته أقراص مخدرة في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد العناصر الإجرامية بحوزته كمية من الأقراص المخدرة بقصد الإتجار بكفر الشيخ.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، أفاد قيام (مندوب مبيعات -له معلومات جنائية -مقيم بدائرة مركز شرطة فوه بكفر الشيخ) بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال الإتجار بالمواد المخدرة متخذاً من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي .

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه، بحوزته عدد من الأقراص المخدرة-مبلغ مالي -هاتف محمول.

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف للتواصل مع عملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من متجري وحائزي الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والقائمين على ترويجها.