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حشيش وميزان.. ضبط شقيقان لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة بالسلام

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

ألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، القبض على شقيقان لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولا سيما جرائم حيازة المواد المخدرة والإتجار فيها.. فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شقيقان مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج).. حال تواجدهما بدائرة القسم.. وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش والهيروين- 2 سلاح أبيض - مبلغ مالى- 2 ميزان حساس- هاتف محمول).

بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والأسلحة البيضاء بقصد حماية نشاطهما الإجرامى .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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