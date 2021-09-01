مخالفة تجاوز السرعة في الصدارة.. ضبط 5193 مخالفة مرورية متنوعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية؛ لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة عن ضبط 5193 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (2179 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و178 مخالفة السير بدون تراخيص، و22 مخالفة موقف عشوائي، و22 مخالفة لشروط التراخيص).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

يأتي ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.