ضبط 9475 شخصًا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية جهودها حفاظًا على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط 9475 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ(9422) شخصًا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 53شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة.

وتم تحرير 782مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 207 قضية في مجال منع تداول النرجيلة بإجمالي مضبوطات 1236نرجيلة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجارٍ استمرار تلك الحملات؛ حرصًا على سلامة المواطنين.