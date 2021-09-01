بشروط الشهر الماضي.. التموين تبدأ صرف السلع التموينية لشهر سبتمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية اعتبارا من اليوم الأربعاء، صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات، ضمن مقررات شهر أغسطس من خلال بقالى التموين ومنافذ الوزارة.

ويتم الصرف بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقة وهو 50 جنيها حتى ٤ أفراد و٢٥ جنيها بداية من الفرد الرابع مع صرف فرق نقاط الخبز عن شهر يوليو.

وأصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية القرار رقم 24 لسنة 2021، بشأن القواعد الجديدة لصرف السلع التموينية على بطاقات التموين، اعتبارًا من شهر أغسطس الماضي.

وتضمن القرار صرف كيلوجرام أرز للبطاقة التموينية التي عدد أفرادها أقل من 4، وصرف 2 كيلوجرام أرز للبطاقة التي يكون عدد أفرادها 4 فأكثر، بدلًا من الاكتفاء بصرف كيلوجرام واحد أرز لكل بطاقة دون النظر إلى عدد أفراد الأسرة المقيدة بالبطاقة.