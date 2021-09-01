كورونا في 24 ساعة| زيادة جديدة بالإصابات المصرية.. وتحذير برلماني من الموجة الرابعة

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، في الـ24 ساعة الماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة والسكان، ، الثلاثاء، خروج 763 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 239343 حتى اليوم.

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