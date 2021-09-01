تذبذب حرارة وانخفاض رطوبة.. ملامح طقس النصف الأول من سبتمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد نصار:​

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس لمدة شهر كامل خلال سبتمبر 2021.

وأوضحت الأرصاد أنه خلال النصف الأول من شهر سبتمبر يوجد انخفاض طفيف وتدريجي في نسبة الرطوبة بينما تتذبذب درجات الحرارة بين الارتفاع والانخفاض.

وتابعت الهيئة أن ذلك من خلال الدراسات المناخية الناتجة عن قاعدة بيانات المحطات التابعة للأرصاد في مختلف المحافظات خلال شهر سبتمبر في الفترة من 2016 وحتى 2021 ومقارنتها بالتنبؤ الجوي لشهر سبتمبر 2021، من المتوقع أن يتشابه متوسط درجات الحرارة خلال شهر سبتمبر 2021 مع الخمسة أعوام الماضية.

وفيما يلي مقارنة بين درجات الحرارة خلال شهر سبتمبر على مدار 5 أعوام منذ 2016 وحتى 2021.​