لمحدودي الدخل.. طريقتان للحصول على شقة ضمن مبادرة التمويل العقاري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

منذ أن أعلن البنك المركزي عن تفعيل مبادرة التمويل العقاري الجديدة يوم 13 يوليو الماضي، بفائدة 3% ومدة سداد تصل لـ30 سنة، ويتساءل المواطنين من محدودي الدخل عن الاستفادة من هذه المبادرة.

ونتيجة تفعيل مبادرة التمويل العقاري يمكن الاستفادة منها بطريقتين الأولى ضمن المشروعات المطروحة من وزارة الإسكان والثانية من خلال وحدات القطاع الخاص التى يتم تنفيذها خارج مشروعات الوزارة، ويمكن ذلك من خلال الخطوات التالية:

الطريقة الأولى عن طريق وزارة الإسكان والتى بدأت ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في طرح كراسات شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي والمتوسط ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير وحدات سكنية كاملة التشطيبات، بعد أن أتاحت شراء الكراسات لذوي الاحتياجات الخاصة بداية من يوم 8 أغسطس الجاري،على أن يستمر التقديم حتى يوم 9 سبتمبر المقبل.

ويتم شراء كراسة الشروط المُتضمنة استمارة حجز الوحدة السكنية، من خلال أى مكتب بريد مميكن على مستوى جميع المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.

ويمكن معرفه عناوين مكاتب البريد من هنا:

ووصلت أسعار الشقق لمحدودي الدخل لـ164 ألف جنيه، بمقدم حجز 10 آلاف جنيه، فيما سجل القسط الشهري ما يقرب من 250 جنيها على مدة سداد تصل لـ30 سنة، حيث تتواجد شقق محدودي الدخل في: (الإسماعيلية، المنيا، الشرقية، سوهاج، قنا، الإسكندرية، المنوفية، كفر الشيخ، أسوان، الغربية، البحيرة، مطروح، الفيوم، بني سويف، أسيوط، الوادي الجديد، الأقصر، شمال سيناء، ودمياط).

وأعلن صندوق الإسكان الاجتماعي شروط دخل المتقدمين في الإسكان الاجتماعي لتكون 4500 للأعزب و6000 للأسرة ، والحد الآدني 1200 جنيها.

كما سجلت أسعار الشقق الـ90 مترا لـ184 ألف جنيه بمقدم حجز 12 ألف جنيه، والشقة الـ90 مترا أيضًا في بعض المناطق سجلت 197 ألف جنيه بمقدم حجز 14 ألف جنيه، و310 ألف جنيه بمقدم حجز 15.5 ألف جنيه.

وعن نظام الأقساط، يوجد نظامين للسداد، الأول عبارة عن سداد أقساط شهرية ثابته طوال فترة التمويل بفائدة 3%، والثاني سداد أقساط شهرية بفائدة 3% وبزيادة سنوية 7%.

إذا كانت مدة التمويل 30 سنة وبفائدة 3% يكون القسط الثابت 700 حتى 823 جنيها، أما القسط المتغير بزيادة سنوية 7%، يكون القسط 250 جنيها حتى 300 جنيها طوال مدة التمويل التى تصل لـ30 سنة، وكلما قلت مدة التمويل ارتفع القسط الشهري.

أما خطوات شراء شقة خارج مشروعات وزارة الإسكان جاءت على النحو التالي:

1- يتم البحث عن الوحدة المراد شراؤها بنظام التمويل العقاري، ويمكن أن تكون الوحدة تابعة لشركة عقارية أو أحد البنوك أو شخص عادي.

2- يشترط أن تكون الوحدة كاملة التشطيب وجاهزة للسكن، وبغرض السكن الدائم.

3- يشترط أن تكون الوحدة مسجلة في الشهر العقاري أو قابلة للتسجيل ولا يوجد عليها أي مخالفات مالية أو عقارية.

4- بعد ذلك يتم التوجه لجهة التمويل ويمكن أن يكون بنكا أو شركة تمويل عقاري.

5- يتم تحديد ثمن الوحدة السكنية من قبل المثمن العقاري بجهة التمويل.

6- يتم سداد جدية حجز 10% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.​