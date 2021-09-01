مصدر يكشف مصير تأشيرات الزيارة للمصريين بعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

كشف مصدر عن مصير تأشيرات الزيارة للمصريين عقب اعتماد السعودية 6 لقاحات ضد كورونا بعد قرار فتح الطيران المباشر بين مصر والسعودية.

يأتي ذلك بعد إعلان قرار فتح الطيران المباشر بين مصر والسعودية، واعتماد المملكة 6 لقاحات أمام الراغبين في السفر والدخول إلى أراضيها وهي: "فاييزر بيونتك (Pfizer-BioNTech) - موديرنا (Moderna) - أكسفورد استرازينكا (Oxford-Astrazeneca) - جانسن (Janssen) - سينوفارم (Sinopharm) - ساينوفاك (Sinovac).

وقال المصدر، لمصراوي، إن قرار فتح الطيران بين مصر والسعودية يخص المقيمين وتاشيرات العمل في الوقت الحالي، أما بالنسبة لتأشيرات الزيارة فليس هناك حالياً قرار أو موافقات بشأنها، متوقعاً في الوقت ذاته بأن إجراءتها ستكون نفس الإجراءات الخاصة بتأشيرة المقيمين والعمل.

وحول مدة العزل أو الحجر، أكد المصدر العمالي، أن العزل غالبا سيكون لمدة 7 أيام عادية، على أن يتم في اليوم السادس إجراء مسحة أخرى للمسافر لتأكد خلوه من فيروس كورونا تمامًا.

وعن رسوم التأشيرة، أكد المصدر العمالي، أنه ليس هناك رسوم على السفر، غير رسوم التاشيرات العادية المدرج سعرها في القنصلية.

وكانت وزارة الخارجية السعودية، أصدرت الأسبوع الماضي تعميماً بصدور موافقة الجهة المختصة برفع تعليق القدوم المباشر إلى المملكة من الدول المعلق منها القدوم للمقيمين الذين تلقوا جرعتي لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم لها والسماح لهم بالعودة إلى المملكة بشكل مباشر، وأن تطبق عليهم كامل الإجراءات الاحترازية المعتمدة.

ويسرى القرار على كافة المواطنين المصريين المتواجدين حاليًا بجمهورية مصر العربية الحاصلين على هوية مقيم، والحاصلين على تأشيرة خروج وعودة سارية مما تلقوا جرعتي لقاح معتمد داخل المملكة العربية السعودية قبيل مغادرة المملكة على أن تكون العودة مباشرة من مصر إلى المملكة على خطوط طيران مباشرة، على أن يلتزم الوافد بالإجراءات الاحترازية المعمول بها في المملكة.​