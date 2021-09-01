"الداخلية العرب" تدين استهداف مطار أبها الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران"

أعربت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عن استنكارها الشديد وإدانتها المطلقة للعملية الإرهابية الجبانة التي قامت بها المليشيات الحوثية اليوم الثلاثاء والتي حاولت من خلالها الاعتداء على مطار أبها الدولي واستهداف المدنيين الأبرياء بطائرتين مسيرتين مفخختين تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية من اعتراضهما وتدميرهما.

الأمانة العامة للمجلس أدانت العمل الإرهابي الذي يمثل انتهاكا للقانون الدولي وجريمة حرب توجب المساءلة، وملاحقة مرتكبيها، ودليلا بارزا على إمعان هذه المليشيات في تجاوزاتها ونهجها العدائي المنتهك لجميع الحرمات والحدود الدينية والإنسانية والأخلاقية، ورفضها المستمر للإنصياع لدعوات السلام والجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، وتحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بكل القوانين والأعراف الدولية المنادية بالسلام والأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت الأمانة تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية العزيزة ومساندتها المطلقة لكل الإجراءات التي تتخذها لصد هذه الإعتداءات الإرهابية والدفاع عن أمنها وحماية منشآتها وأعيانها المدنية ومواطنيها والمقيمين فيها، كما تشيد بالأدوار البطولية التي تقوم بها القوات الجوية السعودية الباسلة وقوات التحالف في مجابهة تلك التهديدات والتصدي لكل المحاولات التي تستهدف أراضي المملكة وتسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.