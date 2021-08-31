وزير الآثار يعتمد ضوابط التصوير التجاري والسينمائي بالمتاحف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

ترأس الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، مساء اليوم الثلاثاء، اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار.

وذكر بيان لوزارة السياحة والآثار أنه خلال الاجتماع تم تناول ومناقشة عدد من الموضوعات، وعلى رأسها اعتماد ضوابط التصوير التجاري والدعائي والسينمائي بالمتاحف والمواقع الأثرية المصرية، لعمل باقات لتحفيز المنتجين وشركات الإنتاج المحلية والعالمية للتصوير بها.

كما تناول الاجتماع دراسة سبل تشجيع الحركة السياحة بمدينة إسنا وذلك في ظل افتتاح وكالة الجداوي والسوق القديم بعد تطويرهما، ودراسة إمكانية إعادة وضع إسنا على خريطة البرامج السياحية.