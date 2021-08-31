كنيسة مارمرقس بشبرا توقف كافة الخدمات بسبب أزمة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مينا غالي:

قررت كنيسة مارمرقس بشبرا، إيقاف خدمات التربية الكنسية والاجتماعات والكشافة بعد تزايد إصابات فيروس كورونا.

وقال الأنبا أنجيلوس أسقف عام كنائس شبرا الشمالية، إن آباء كل كنيسة على حدى لهم الحرية في اتخاذ القرارات الخاصة بتدابير الإجراءات التي تحد من انتشار الوباء بحسب الحالة الصحية لهم ولشعب وخدام كل كنيسة في هذه الموجة الرابعة من الوباء.

وأضاف الأنبا أنجيلوس: لذلك فإن قرار كنيسة مارمرقس بشبرا بإيقاف خدمات التربية الكنسية والإجتماعات والكشافة قرار يخصها هي فقط بناء على قرار مجلس آباء الكنيسة وليس لباقي كنائس شبرا الشمالية علاقة بهذا القرار ومجمع آباء كل كنيسة سوف يأخذ قرارت تخص الخدمة بكنيستهم بحسب الحالة الوبائية في كل كنيسة على حدة.. نسألك يالله أن ترفع الوباء عن العالم.