نزيف فشل الأطباء في إيقافه.. اللحظات الأخيرة لـ"قتيل العياط"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

يعكف رجال البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة على فحص علاقات قتيل فارق الحياة بطلق خرطوش بمركز العياط، جنوب المحافظة.

مصدر أمني لفت إلى أن القتيل فارق الحياة داخل أحد المستشفيات بعد فشل محاولات إنقاذه من قِبل أطباء قسم الاستقبال متأثرا بإصابته وفقدانه كمية كبيرة من الدم.

وعن السيناريوهات التي يتتبعها ضباط المباحث، كشف المصدر عن وجود شبهة خلاف على تجارة مخدرات تطور إلى ارتكاب الجريمة.

البداية بلاغ تلقاه مدير قطاع الجنوب من نقطة شرطة ملحقة بأحد المستشفيات بمصرع شخص إثر تلقيه طلق ناري نافذ بالجسم.

ووجه العقيد هشام بهجت مفتش فرقة العياط والبدرشين، بفحص مسرح الجريمة ومراجعة كاميرات المراقبة بخطوط السير المحتملة لتحديد هوية الجاني وضبطه.

وشكل اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة فريق بحث يترأسه نائبه اللواء عاصم أبو الخير لتحديد هوية القتيل وفحص علاقاته والتأكد من وجود خلافات ترقى لارتكاب الجريمة.

جرى إيداع الجثة المشرحة، وتحرير محضر بالواقعة أحاله اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.