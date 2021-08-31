محمد اسماعيل - القاهرة - نشرة الحوادث.. قرار ضد خاطفي "طفل المحلة" و"جثة طايرة" في مدينة نصر

القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا..

النائب العام يأمر بحبس 3 متهمين بخطف "'طفل المحلة"

أمر النائب العام المستشار حماده الصاوي، اليوم الثلاثاء، بحبس 3 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهم بخطف "طفل المحلة" زياد البحيري.

بالأسماء.. مجلس الدولة يعتمد رسميًا الحركة القضائية لعام 2020-2021

أصدر المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، القرار رقم 614 لسنة 2021، باعتماد الحركة القضائية لعام 2020/2021، بعد موافقة المجلس الخاص.

رصاصة في الرأس و"جثة طايرة".. ملابسات قتل موظف لزوجته وانتحاره بمدينة نصر

استمعت جهات التحقيق لعدد من شهود العيان في واقعة قتل موظف لزوجته والانتحار من الطابق الخامس لأحد عقارات مدينة نصر.

26 سبتمبر.. مرافعة دفاع متهمي "خلية المرابطون"

قررت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 11 متهما ينتمون لتنظيم "المرابطون" الإرهابي على خلفية اتهامهم بالالتحاق بجماعة إرهابية بالخارج لتنفيذ عمليات ضد الدولة لجلسة 26 سبتمبر لمرافعة الدفاع.

21 سبتمبر.. الحكم في دعوى جديدة تتهم رامز جلال بسرقة فكرة برنامجه الرمضاني

حجزت المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، الحكم في دعوى الكاتبة هيام سليم التي تتهم فيها رامز جلال وشبكة "ام بي سي" بسرقة حق الملكية الفكرية لبرنامجه الرمضاني منها لجلسة 21 سبتمبر المقبل.

حطموا جمجمته.. حبس 3 متهمين بقتل خالهم لخلاف على الميراث في حلوان

أمرت نيابة حلوان، اليوم الثلاثاء، بحبس 3 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهم بقتل خالهم بسبب خلافات على الميراث.