مزقوا جسد الأب و"فقعوا عين الابن".. قصة مقتل مسن في حلوان بطعنات 3 متهمين (فيديو)



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عادل:

كشف حسين سعيد، شقيق عيد سعيد الذي قتل بطعنات 3 أشخاص في حلوان تفاصيل الواقعة.

وقال "سعيد" إن شقيقه لديه 3 أبناء أكبرهم "حمدي" 20 سنة، وإن منذ 4 أيام منع الابن المتهمين من الدخول إلى محله "لتصليح الكراسي" لتعاطي المواد المخدرة ونشبت بينهما مشادة كلامية انتهت بتدخل الأهالي.

وفي اليوم التالي، أعد المتهمون العدة للانتقام من "حمدي" لكنهم فوجئوا بوجود والده "عيد" 59 سنة، فاعتدوا عليه بالسكاكين والمطاوي وسددوا إليه عدة طعنات في أنحاء متفرقة من جسده، بالإضافة إلى طعن نجله "حمدي" طعنة في العين تسببت في فقأها ونقل إلى مستشفى قصر العيني لتلقي العلاج حيث خضع لعملية جراحية.

يشير شقيق الضحية إلى معاناة زوجته من حالة انهيار بعد مقتله وفقأ عين ابنها الأكبر.

وطالب عيد سعيد بالقصاص من قتلة شقيقه وإصابته ابنه "واثقين في القضاء والشرطة.. وحقنا عند ربنا".

وقرر قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس 3 أشخاص 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامهم بقتل مسن.