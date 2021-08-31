حملة أمنية استهدفت المصانع العشوائية غير المرخصة بمحافظتي القليوبية والمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملة أمنية استهدفت عدد من المصانع العشوائية غير المرخصة بنطاق محافظتي "القليوبية – المنوفية"، وأسفرت عن ضبط ما يزيد عن 1500 طن مواد خام ومنتج نهائي مجهولة المصدر.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة قيام بعض الأشخاص بإقامة مصانع وشركات عشوائية فـي مجال صناعة المطهرات والمخلفات البلاستيكية والمعدنية والمستلزمات الزراعية المغشوشة والمقلدة بنطاق مديريتي أمن (القليوبية، المنوفية).

حيث تم استهداف مديرية أمن القليوبية: أمكن ضبط (5 مصانع عشوائية بدون ترخيص لتدوير النفايات الطبية الخطرة ومخلفات المستشفيات والمراكز والمعامل الطبية والبلاستيكية) والمسئولين عنهم بدائرة مركز شرطة الخانكة .. بإجمالى مضبوطات (225 طن مواد خام ومنتج نهائى لنفايات ومخلفات طبية مختلطة بمخلفات بلاستيكية مجهولة المصدر- 74,5 طن مواد خام ومنتج نهائى لبلاستيك مجهول المصدر - 7 طن مواد خام ومنتج نهائى لأقطان صناعية مغشوش ومقلد).

مديرية أمن المنوفية تم ضبط (مركز - 4 مصانع - 2 شركة - 3 مخازن - متجر) بدون ترخيص لتداول النفايات الطبية الخطرة والمواد الغذائية مجهولة المصدر والأسمدة والمستلزمات الزراعية المغشوشة ، وكذا المديرين المسئولين عنهم بإجمالى مضبوطات (37 طن مواد خام ومنتج نهائى لنفايات ومخلفات طبية مختلطة بمخلفات بلاستيكية مجهولة المصدر - 231,5 طن مواد خام ومنتج نهائى لمواد غذائية متنوعة ومصنعة ومعبأة بدون ترخيص ومعدة للتداول - 185 طن مواد خام لحاصلات زراعية ومنتج نهائى لمخللات مصنعة معدة للتداول - 767,4 طن أسمدة ومخصبات ومبيدات زراعية بدون ترخيص- 23945 عبوة مختلفة الأحجام لأسمدة ومخصبات ومبيدات زراعية بدون ترخيص).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري.