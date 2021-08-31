النائب العام يوجه باتباع الأساليب العلمية خلال وضع استراتيجية النيابة العامة في التحول الرقمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

عقد النائب العام المستشار حمادة الصاوي، اليوم الثلاثاء، جلسة مناقشة مع أعضاء المكتب التنفيذي للجنة وضع استراتيجية النيابة العامة في التحول الرقمي، وذلك للاستماع إلى رؤيته وتوجيهاته خلال وضع الاستراتيجية وسياساتها العامة.

وذكر بيان النيابة العامة أنه أعضاء المكتب عرضوا على النائب العام عدة تساؤلات في محاور مختلفة تتعلق بهذا الشأن، أجابهم فيها برؤيته وتوجيهاته، ومنها تأكيده ضرورةَ اتباع الأساليب العلمية المعتمدة في مجال التخطيط الاستراتيجي ومحاور التحول الرقمي المختلفة، وتعزيز دور التكامل بين المؤسسات والجهات المعنية بإنفاذ القانون بالدولة المصرية.

وأشار النائب العام إلى أهمية الاستماع إلى آراء ومقترحات أعضاء النيابة العامة وموظفيها على مستوى الجمهورية في مجال التحول الرقمي؛ لتعزيز دور مشاركتهم الفعالة ونشر الوعي الرقمي فيما بينهم.