رصاصة في الرأس و"جثة طايرة".. ملابسات قتل موظف لزوجته وانتحاره بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

استمعت جهات التحقيق لعدد من شهود العيان في واقعة قتل موظف لزوجته والانتحار من الطابق الخامس لأحد عقارات مدينة نصر.

وقال شاهد عيان إنهم فوجئوا بسقوط جارهم من الطابق الخامس بعدما قتل زوجته بسبب خلافات بينهما "شوفنا الجثة طايرة على باركينج السيارات".

وكشف تقرير الطب الشرعي المبدئي مقتل المجني عليها "ف. ح" جراء إصابتها بطلق خرطوش في الرأس ما أسفر عن إصابتها بتهشم الجمجمة ونزيف حاد أدى لوفاتها.

أمّا عن الزوج المتوفى "ع. خ" في العقد الخامس من العمر، فتبين إصابته بتهشم عظام الجمجمة وكسر في مناطق متفرقة من الجسم، وتم أخذ عينات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للكشف عن تحليل المخدرات.

وكانت النيابة صرحت بتشريح جثة الزوجين لبيان أسباب الوفاة وملابساتها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.