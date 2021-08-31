ضبط سائق صدم عدد من المواطنين بسيارة ووفاة اثنين في الموسكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص لاذ بالفرار عقب قيامه بصدم عدد من المواطنين بسيارة مما أدى إلى وفاة اثنين منهم.

تلقي قسم شرطة الموسكي بلاغًا بحادث تصادم وسقوط متوفيان ومصابين بأحد الشوارع بدائرة القسم، بالإنتقال والفحص تبين أنه حال سير (خمسة أشخاص) مترجلين بالشارع محل البلاغ إصطدمت بهم سيارة مما أدى إلى سقوطهم أرضاً وحدوث إصاباتهم والتى أودت بحياة إثنين منهم ولاذ قائد السيارة بالفرار تاركاً السيارة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد مرتكب الواقعة (سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان "له معلومات جناية")، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة, وأقر بأنه حال تواجده بمحل البلاغ تلاحظ له تردد مالك السيارة على ذات المنطقة ورغبته فى ركن السيارة، فعرض عليه قيادتها، وأثناء ذلك اختلت عجلة القيادة من يده مما أدى إلى إصطدامه بالمجنى عليهم وعلل هروبه خشية تعدى الأهالي عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.