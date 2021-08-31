المتهمون طلبوا فدية.. إجراءات النيابة العامة للوصول إلى مختطفي "طفل المحلة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

كشفت النيابة العامة عن الإجراءات التي اتخذتها للوصول إلى الجناة في واقعة اختطاف "طفل المحلة" قبل أن تحرره قوات الأمن من قبضة مختطفيه وتسليمه لأهليته.

وعاينت "النيابة العامة" مسرح الجريمة، وشاهدت المقطع المصوَّر المتداول للحظة اختطاف الطفل فتبينت ارتكاب ملثمين واقعة الخطف، وحددت منه أرقام اللوحة المعدنية للسيارة التي كانوا يستقلونها، إذ عُثر عليها لاحقًا متفحمة بإحدى الأراضي الزراعية، وتبين سبقُ الإبلاغ بسرقتها، ثم بتلقي والدي المجني عليه محادثاتٍ هاتفية من الخاطفين طلبوا فيها فديةً لردِّه.

وأمرت النيابة العامة بالاستعلام عن بيانات الخطوط الهاتفية المُجْرَى منها تلك المحادثات وتحديد نطاقاتها الجغرافية لتتبعها؛ فأسفرت عن بيانات جارٍ التحقيقُ حوْلَها.

وكلَّفت النيابةُ العامة الشرطةَ بالتحري عن الواقعة وصولًا لمرتكبيها، فتمكنت من تحديدهم وتحديد مكان تواجد اثنين منهم؛ فأمرت النيابة العامة بإلقاء القبض عليهما واللذينِ أرشدا عن محل احتجاز الطفل المجني عليه وتواجد المتهم الثالث، فتمكنت الشرطة من القبض على الأخير وتحرير الطفل، وضُبط بحوزة المتهمين سلاحينِ ناريينِ آليينِ وذخائر.

واستمعت النيابة العامة لأقوال الطفل المجني عليه وشهادة والديه ومُجْرِي التحريات، ووقفت منهم على صورة ارتكاب الواقعة، ثم استجوبت المتهمينَ فيما نُسب إليهم فأقرّوا بارتكابهم الجريمة على نحوِ ما توصَّلت إليه تحقيقات النيابة العامة.

وأمر النائب العام المستشار حماده الصاوي، بحبس ثلاثة متهمين بخطف طفل بالمحلة فى الغربية.