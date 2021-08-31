بدء سقوط أمطار متفاوتة الشدة.. تفاصيل الظواهر الجوية خلال سبتمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس لمدة شهر كامل خلال سبتمبر 2021.

وأوضحت الأرصاد أنه خلال النصف الأول من شهر سبتمبر يوجد انخفاض طفيف وتدريجي في نسبة الرطوبة بينما تتذبذب درجات الحرارة بين الارتفاع والانخفاض.

وبالنسبة لطقس النصف الثاني من شهر سبتمبر يشهد تراجعا تدريجيا لمنخفض الهند الموسمي ويتقدم المرتفع الآزوري.

وتبدأ درجات الحرارة والرطوبة النسبية على سطح الأرض في الانخفاض ويتزامن ذلك مع البداية الفلكية لفصل الخريف في 22 سبتمبر 2021.

ومن المتوقع خلال شهر سبتمبر بداية فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية وسلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء.

وتزداد كثافة الشبورة المائية وفترة تكونها صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

وفيما يلي مقارنة بين درجات الحرارة خلال شهر سبتمبر على مدار 5 أعوام منذ 2016 وحتى 2021: