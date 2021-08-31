بالصور.. عروسان إسبانيان تزوجا في الأقصر يزوران متحف الحضارة



محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، اليوم الثلاثاء، العروسين الأسبان اللذين قاما بإعلان مراسم زواجهما بالأقصر، والتقى بهما الوزير خلال زيارته لمحافظة الأقصر يوم الأحد الماضي.

وأجرى العروسان الأسبان بجولة داخل المتحف تضمنت زيارة قاعتي العرض المركزي والمومياوات ومنطقة بحيرة عين الصيرة.

وخلال الجولة، وجه العروسان الشكر للوزير على دعوتهما لزيارة المتحف كهدية بمناسبة زواجهما والتي تعد بالنسبة لهما زيارة سارة وغير متوقعة لا سيما في ظل شغفهما بزيارة المتحف منذ انبهارهما بحدث موكب نقل المومياوات الملكية الذي تابعوه بشغف عبر شاشة التليفزيون في إسبانيا.

كما أعربا عن سعادتهما بزيارة المتحف ومشاهدة المومياوات الملكية خاصة بعد زيارتهم للمقابر الملكية بوادي الملوك بالأقصر مما أعطى لرحلتهما بمصر طابعا وتجربة مميزة، بالإضافة إلى إعجابهما بالقطع الأثرية المعروضة بالمتحف والتي تعبر عن الحضارة المصرية العريقة عبر العصور التاريخية المختلفة.

وحرص العروسان الأسبان على التقاط العديد من الفيديوهات والصور التذكارية بالمتحف وأمام كل من البحيرة واللوحات الدعائية الخاصة بموكب المومياوات الملكية والتي احتفظ بها المتحف تخليداً لهذه الاحتفالية الاستثنائية التي جذبت أنظار العالم.

جدير بالذكر أن الدكتور خالد العناني كان قد التقى بهذين العروسين يوم الأحد الماضي خلال زيارته لمحافظة الأقصر والتي قام خلالها بافتتاح وكالة الجداوي الأثرية بمدينة إسنا بعد الانتهاء من أعمال ترميمها وتطويرها، وتفقد بعض الفنادق العائمة للتأكد من مدي التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية، بالإضافة إلى تفقده لمعبدي إسنا والطود.