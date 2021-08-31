محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أجرت جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، جولة تفقدية لموقع إزالات عزبة أبوقرن بحي مصر القديمة لمتابعة الأعمال الجارية والوقوف على آخر المستجدات وما تم من إزالات ونسبة التنفيذ وللوقوف على جميع الأعمال وتذليل أي مشكلات أو عقبات إن وجدت.

وصرحت نائب المحافظ بأن أعمال الإزالة الجارية قد أسفرت حتى اليوم عن الانتهاء من إزالة 253 عقارا وتسكين 783 أسرة من أصل 4750 أسرة مقرر تسكينهم بمدينة معا بحي السلام.

والتقت عبدالمنعم، باللواء خالد شحاته، رئيس حي مصر القديمة، واستمعت لشرح بشأن ما تم خلال الأيام الماضية من أعمال وما تم اتخاذه من إجراءات بشأن الإزالات والتسكين.

وبحسب بيان للمنطقة الجنوبية، أبدى سكان عزبة أبوقرن عن سعادتهم البالغة بعد نقلهم لحي السلام واستلام وحداتهم الجديدة والبديلة ورضاهم عن تغيير مستوى معيشتهم بشكل يحقق حياة كريمة لأسرهم، فضلا عن حماية أطفالهم من المخاطر التي تهدد حياتهم بالمناطق العشوائية.

وشددت على أن أعمال الإزالة تجرى بشكل منظم ودون أي تعطيل حيث إنها قد وجهت بضرورة الإسراع والعمل من خلال الخطة الموضوعة، وضرورة تكاتف جميع الأجهزة لنجاح تنفيذ الأعمال دون أي تعطيل وفي الوقت المحدد لذلك.

جدير بالذكر أن الخطة الجاري تنفيذها لتطوير منطقة الفسطاط ومحاور العمل بها وما تتضمنه من مخططات للتطوير تشتمل على تطوير منطقة سور مجرى العيون ومشروع عين الحياة بالإضافة إلى المخطط العام لمشروع حدائق الفسطاط الذي يستهدف إنشاء حديقة مركزية في قلب القاهرة كالتي يتم إنشاؤها في قلب العاصمة الإدارية الجديدة وذلك على مساحة تقترب من الـ 500 فدان تحتوي على جميع العناصر الترفيهية والخدمية لقاطني القاهرة الكبرى وصولا لتغيير وجه هذه المنطقة بالكامل.