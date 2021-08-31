ضبط القائم على إدارة منظومة غير مرخصة لخدمات الإنترنت بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على متهم يدير منظومة اتصالات غير مرخصة لخدمات الإنترنت بأكتوبر.

أكدت التحريات إقامة أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة منظومة اتصالات غير شرعية لخدمة الإنترنت والإعلان عنها وتقديم خدماتها للمواطنين دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة وتقاضى مبالغ مالية نظير تلك الخدمة، وذلك بمحل إقامته بمحافظة الجيزة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم بمحل إقامته وأمكن ضبطه وبالتفتيش عثر على (54 راوتر "ماركات مختلفة" – جهاز حاسب آلى بمشتملاته – 28 سويتش "مختلف الأنواع" - 13نانو إستيشن – 3 أجهزة ربط ميكرويف – 2 سيرفر).

وبمواجهته أقر بإنشاء تلك الشبكة وتوزيع خدمة الإنترنت على المواطنين مقابل مبلغ مالى يتم تحصيله شهريًا.