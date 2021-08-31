مباحث أطفيح تنهي نشاط شخصين يروجان للحشيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أوقع رجال مباحث أطفيح بشخصين يتخذان دائرة المركز وكرا لترويج المواد المخدرة -الحشيش- على عملائها.

أكدت تحريات المقدم محمد سعيد رئيس مباحث أطفيح، اتجار شخصين بالمواد المخدرة، وأنهما يتخذان من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية قادها الرائد عبد الحليم الجيار معاون مباحث أطفيح، وأمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة ملاكى قيادة وملك أحدهم.

وعثر بحوزتهما (طبنجة - عدد من الطلقات – كمية من مخدر الحشيش - سلاح أبيض " كتر" - مبلغ مالى - 5 هواتف محمولة).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري لحماية نشاطهما الإجرامي والمبالغ المالي من متحصلات تجارتهما، والهواتف المحمولة والسيارة للاتصال والترويج لعملائهما.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.