المستشار أسامة محرم يتولى رئاسة عمومية قسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

اعتمد المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، القرار رقم 614 لسنة 2021 للحركة القضائية لعام 2021-2022 بعد موافقة المجلس الخاص، وتضمن قرار رئيس مجلس الدولة، بإصدار الحركة القضائية.

وتضمنت الحركة تولي المستشار أسامة عبدالعزيز محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئاسة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.

وتضمن قرار رئيس مجلس الدولة، بإصدار الحركة القضائية، تجديد الثقة في المستشار طه عبده كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة أمينًا عاما لمجلس الدولة.

كما شهد قرار مجلس الدولة احتفاظ المستشار أحمد عبدالتواب موسى نائب رئيس مجلس الدولة، برئاسة إدارة التفتيش الفني، واحتفظ المستشار مصطفى سعيد حنفي، نائب رئيس مجلس الدولة، برئاسة قسم التشريع، وتولى المستشار محمد محمود عثمان نائب رئيس مجلس الدولة، رئاسة هيئة مفوضي الدولة، واحتفظ المستشار محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة برئاسة شئون المحاكم الإدارية والتأديبية، وتولى المستشار عادل فهيم عزب نائب رئيس مجلس الدولة، برئاسة محكمة القضاء الإداري.

وسيتم العمل بالتشكيلات الجديد الواردة بالحركة القضائية لجميع فروع مجلس الدولة في أكتوبر القادم، وسيتم إعداد الحركة الداخلية والتي تنظم الاختصاصات وتحدد الأعمال بسبتمبر الجاري، مع منح فرصة للأعضاء الراغبين في تقديم تظلمات علي أماكنهم الجديد، ويتم الفصل فيها والإعلان عنها قبل بداية العام الجديد.