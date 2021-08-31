الارشيف / أخبار مصر

"أمن الدولة" تأمر بإحالة عبدالمنعم أبوالفتوح ومحمد القصاص وآخرين للجنايات

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

أمرت نيابة أمن الدولة العليا بإحالة الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، رئيس حزب مصر القوية ونائبه محمد القصاص وآخرين لمحكمة الجنايات.

وقال المحامي أحمد أبوالعلا ماضي، إن قرار الإحالة جاء على ذمة القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن الدولة.

يواجه "أبوالفتوح"، ارتكاب جرائم: الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا