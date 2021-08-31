"أمن الدولة" تأمر بإحالة عبدالمنعم أبوالفتوح ومحمد القصاص وآخرين للجنايات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

أمرت نيابة أمن الدولة العليا بإحالة الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، رئيس حزب مصر القوية ونائبه محمد القصاص وآخرين لمحكمة الجنايات.

وقال المحامي أحمد أبوالعلا ماضي، إن قرار الإحالة جاء على ذمة القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن الدولة.

يواجه "أبوالفتوح"، ارتكاب جرائم: الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.