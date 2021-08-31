إنفوجراف .. العدد الرابع لـ"الزراعة في كل مصر".. تعرف على أنشطة المديريات في أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، العدد الرابع من إصدار "الزراعة في كل مصر" بالإنفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والأنشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من ٢٤ إلى ٣٠ أغسطس الجاري.

قامت مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة بالمرور على مصانع الأعلاف بالمنطقة الصناعية بالسادس من أكتوبر ومتابعة مراحل الإنتاج بالمصانع طبقًا للتسجيلات المعتمدة ومتابعة المشكلات التي تواجههم لحل المشكلات الخاصة بهم.

وقامت مديرية الطب البيطري ممثلة في إدارة التفتيش على اللحوم بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على منافذ بيع اللحوم والدواجن؛ حيث تم ضبط 4 أطنان و163 كيلوجرام لحوم ودواجن ومصنعاتهما وذبح خارج المجازر الحكومية وقد تم تحرير 3 محاضر.

وقامت إدارة الطب الوقائي بتحصين 376 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، وتحصين 2802 رأس ماشية ضد الجلد العقدة والطاعون.

وعقدت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية عدة اجتماعات، حيث تم الاجتماع مع رؤساء مجالس قريتي ميت كنانة والقلزم لتنفيذ قرار 121 لسنة 2020 بالاشتراك مع وزارة الري، وعقد اجتماع مع مزارعي قريتي جمجرة وكفر تصفا للتوعية بفوائد الري الحديث، بالاشتراك مع وزارتي الري والشباب والرياضة، وعقد اجتماع مع مسؤولي البنك الأهلي لمعرفة الخطوات والآليات التي تتم للقروض التي يتم تنفيذها للري الحديث، وعقد اجتماع مع مزارعي الفراولة استعدادًا للموسم الجديد.

ونفذت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية يوم تدريب بالإدارة الزراعية بالباجور لمسؤولي منظومة كارت الفلاح، وضبطت 400 طن مبيدات ومخصبات زراعية غير مسجلة بوزارة الزراعة، وتم المرور على الصوب الخشبية ذات نباتات الظل، وتم عقد عدد 4 ندوات بمراكز (شبين الكوم- قويسنا- الباجور- منوف)، للتوعية بأهمية التحول لمنظومة الري الحديث، وقامت مديرية الطب البيطري، بالتنسيق مع مباحث التموين بحملات على المحلات والأسواق لردع المخالفين؛ حيث تم ضبط 448 كيلوجرامًا من اللحوم والدواجن ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير 7 محاضر بالمخالفات واتخاذ كل الإجراءات القانونية.

وقامت مديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ بمتابعة منظومة الأسمدة ومشروع حياة كريمة بمركز مطوبس بكفر الشيخ.

وعقدت مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية ندوة تثقيفية عن الفساد الصحي وسلامة الغذاء ودور المواطن للحد من التلوث البيئي وآثاره، كما تم أيضا تنفيذ ندوتين إرشاديتين بحضور وفد من منظمة العمل الدولية وحضور باحثين من معهد بحوث القطن والإدارة المركزية للإرشاد؛ استهدفت الندوة مكافحة عمل الأطفال في محصول القطن عن طريق التعريف بمخاطر عمل الأطفال والآثار السلبية المترتبة على عمل الأطفال، وعقد ندوة حول ترشيد استخدام مياه الري والري الحديث وتطوير شبكات الري، وقامت مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع مباحث التموين بحملات على المحلات والمطاعم والأسواق لردع المخالفين؛ حيث تم ضبط لحوم ودواجن ومصنعاتهما ومخلفات ذبح خارج المجازر وقد تم تحرير محاضر بالمخالفات واتخاذ كل الإجراءات القانونية.

وقامت مديرية الطب البيطري بعمل قوافل بيطرية مجانية للكشف عن الأمراض بمركز الحسينية.

وقامت مديرية الزراعة بتكثيف حملات التصدي وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمحافظة البحيرة؛ للحفاظ على الرقعة الزراعية، حيث تم إزالة حالة تعدٍّ على الأرض الزراعية بزمام الجمعية التعاونية الزراعية بناحية قمحة، وعقد الاجتماع الدوري بالنوبارية للحملة القومية للنهوض بالذرة الشامية لمتابعة الحقول الإرشادية وتقديم التوصيات الضرورية خلال الفترة الحالية، وشن حملات للتفتيش على مراكز بيع وتداول المبيدات، وذلك بالتنسيق مع إدارة التموين وحماية المستهلك، وأسفرت الحملة عن ضبط 1500 طن خامات أعلاف مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية لمصنع دون تراخيص و140 طن خامات تصنيع مبيدات منتهية الصلاحية ومخزن أعلاف دون ترخيص.

وقامت مديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية بالمرور على زراعات محصول الذرة، وشن حملات للتفتيش على مراكز بيع وتداول المبيدات؛ حيث تم ضبط محل مرخص به مبيدات مغشوشة وتم تحريز المضبوطات وتسليم التقارير لشرطة البيئة والمسطحات.

وقامت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد بالمرور على الزراعات الصيفية القائمة، ومتابعة الزراعات الشتوية للموسم ٢٠٢١/٢٠٢٢، ومتابعة حصاد محصول الأرز بجمعيات الائتمان، وإزالة عدد 32 فتحة مياه.

وبلغ عدد الفتحات التي تم إزالتها حتى الآن 87 فتحة، ضمن الاستعداد لإزالة المزارع السمكية المخالفة بالمنطقة، والتي كانت تعتمد على مياه بحر البقر، وتم عقد اجتماع تأهيل المساقي الخصوصية، وتمت مناقشة آليات تنفيذ القرار الوزاري رقم 161 لسنة 2021، وعقد اجتماع تنسيقي بين مديرية الزراعة وهندسة الري ببورسعيد وتم استعراض أهمية مشروع التبطين للحفاظ على المياه وضمان وصول المياه إلى نهايات الترع.

وتم المرور على صوب إنتاج الخضر داخل ديوان المديرية في محافظة دمياط، ومتابعة تطوير ورفع كفاءة وحدة تصنيع الألبان والتابعة للمجلس الزراعي بفارسكور، ومتابعة صرف الأسمدة ومتابعة المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري (المبادرة الرئاسية حياة كريمة) بمركز كفر سعد لمتابعة تسليم المواقع ومتابعة الإجراءات لإنشاء مجمع خدمات زراعية، وعقد اجتماع مع مديري الإدارات الفنية والإدارية وتم استعراض الجهود المبذولة للتطوير والارتقاء بالقطاع الزراعي وقد تم التشديد على ضرورة اتخاذ كل التدابير اللازمة لتوعية المزارعين بالتوجه لاستلام بطاقات الحيازة الإلكترونية، واستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات إقامة مجمعات خدمات زراعية ضمن المشروع القومي لتنمية قرى الريف المصري.

وقامت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم بالتنسيق مع معهد بحوث البساتين بالمرور على حقول زراعة التين الرمادي بالمحافظة ومعاينة مزارع التين الرمادي بمركز الفيوم وأخذ عينات للفحص من النباتات ولإعطاء وصف تفصيلي عن هذا المحصول، وتم عقد ندوة إرشادية حول مراكز تجميع الألبان، وتستمر حملات التصدي وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية؛ للحفاظ على الرقعة الزراعية، في 5 مراكز على مستوى المحافظة؛ هي: الفيوم- طامية- إطسا- سنورس- يوسف الصديق، وتم عقد اجتماع لمديري الإدارات لمتابعة منظومة كارت الفلاح، تم متابعة تحديث تطوير الري وتبطين المساقي ومتابعة منظومة القطن وإعطاء تعليمات بعدم بيع الأقطان خارج المنظومة، ومتابعة دور حماية الأراضي في المحافظة على الرقعة الزراعية، وتم أيضًا متابعة موقف الأسمدة، وتواصل مديرية الزراعة بمحافظة بني سويف، إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، والتصدي لها في المهد، وذلك خلال حملات مكثفة حيث تم إزالة 22 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية بمركز الواسطي.

وانطلقت فعاليات المؤتمر العام المشترك بين وزارتَي الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، في محافظة المنيا، وذلك ضمن المرحلة الثانية من المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع والمساقي والمصارف والتحول إلى نظم الري الحديث وتأهيل المساقي، وقامت مديرية الطب البيطري بمحافظة أسوان بتنظيم حملات للتقصي النشط لمجابهة مرض إنفلونزا الطيور بمختلف أسواق المدن والمراكز، وتنفيذ أعمال التحصين لرؤوس الماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، فضلًا عن شن حملات تفتيشية مكثفة على محلات بيع اللحوم والدواجن والمطاعم والبقالة والسوبر ماركت للاطمئنان والتأكد من جودة المبيعات وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين؛ حيث تم تحرير العديد من محاضر المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتم تنفيذ ٦٥ حقلًا إرشاديًّا جديدًا بمحافظة الوادي الجديد، للمحاصيل غير التقليدية، مثل فول الصويا وعباد الشمس والذرة الشامية؛ خصوصًا الصفراء، لأنها تدخل في صناعة الأعلاف والفول السوداني.

يُذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل أسبوع إنفوجرافًا وفيديو باسم: "الزراعة في أسبوع"؛ لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من أنشطة وجهود، بكل القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلًا عن إنفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول أنشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة.