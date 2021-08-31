بداية الأمطار.. الأرصاد تعلن لأول مرة طقس شهر كامل (سبتمبر 2021)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس لمدة شهر كامل خلال سبتمبر 2021.

وتضمن بيان الهيئة، بشأن طقس الشهر القادم والذي يبدأ غدا الأربعاء، مقارنة بحالة الطقس خلال نفس الشهر على مدار 5 أعوام ماضية.

وقالت الهيئة إنه من خلال الدراسات المناخية الناتجة عن قاعدة بيانات المحطات التابعة للأرصاد في مختلف المحافظات خلال شهر سبتمبر في الفترة من 2016 وحتى 2021 ومقارنتها بالتنبؤ الجوي لشهر سبتمبر 2021، يتضح الآتي:

1- من المتوقع أن يتشابه متوسط درجات الحرارة خلال شهر سبتمبر 2021 مع الخمسة أعوام الماضية.

2- تشير الدراسة والمقارنة إلى أن درجات الحرارة في الفترة من 2016 وحتى 2021 أعلى من المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام بقيم تتراوح من 2 لـ 5 درجات مئوية وهذا يوضح أن التغيرات المناخية أثرت على مصر على مدار الخمسة أعوام الماضية على الأقل.

3- خلال النصف الأول من شهر سبتمبر يوجد انخفاض طفيف وتدريجي في نسبة الرطوبة بينما تتذبذب درجات الحرارة بين الارتفاع والانخفاض.

4- أما النصف الثاني من الشهر نفسه فيشهد تراجعا تدريجيا لمنخفض الهند الموسمي ويتقدم المرتفع الآزوري وتبدأ درجات الحرارة والرطوبة النسبية على سطح الأرض في الانخفاض ويتزامن ذلك مع البداية الفلكية لفصل الخريف في 22 سبتمبر 2021.

5- من المتوقع خلال شهر سبتمبر بداية فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية وسلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء.

6- تزداد كثافة الشبورة المائية وفترة تكونها صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

وفيما يلي مقارنة بين درجات الحرارة خلال شهر سبتمبر على مدار 5 أعوام منذ 2016 وحتى 2021.