عليكم بالتدابير الاحترازية.. تحذير برلماني من التهاون بموجة "كورونا" الرابعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

طالب النائب سيد حنفي طه، عضو مجلس النواب، المواطنين بإعطاء أكبر اهتمام بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التي أكد فيها خلال تفقده مصانع فاكسيرا للقاحات بمدينة 6 أكتوبر، أن الدولة وضعت خطة صارمة لتوفير اللقاحات، وأنه تم رصد تهاون شديد من قبل المواطنين في الالتزام بالإجراءات الاحترازية، محذرًا من التهاون بهذا الفيروس الخطير.

وأشاد حنفي، في بيان له اليوم الثلاثاء، بتأكيد رئيس الوزراء أن هناك خطة كبيرة لإعطاء اللقاح للعاملين بالمدارس والطلاب والمعلمين قبل بداية العام، وأن المصنع يهدف إلى إنتاج 3 ملايين جرعة يوميًّا، موضحًا أنه بنهاية شهر نوفمبر المقبل سيتم البدء في تشغيل المصنع، إضافة إلى تأكيده أن المصنع يهدف إلى إنتاج مختلف اللقاحات لعلاج الأمراض، ويهدف إلى إنتاج 8 لقاحات رئيسية.

وطالب النائب سيد حنفي طه، جميع المواطنين والعاملين في مختلف مؤسسات الدولة؛ سواء الحكومية أو التابعة للقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني الالتزام التام بجميع التعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا؛ وفي مقدمتها ارتداء الكمامات، خصوصًا بعد أن أعلنت وزارة الصحة والسكان أن الموج’ الرابعة لفيروس كورونا ستكون في شهر سبتمبر الذي أصبح على الأبواب، مطالباً جميع الأجهزة المختصة بتطبيق القانون بكل حسم وقوة على جميع المخالفين للتعليمات والتدابير الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.

تجدر الإشارة إلى أن مصانع شركة فاكسيرا بمدينة السادس من أكتوبر تعد أكبر مجمع لإنتاج اللقاحات في الشرق الأوسط وإفريقيا، وستسهم في رفع الطاقة الإنتاجية للقاحات فيروس كورونا بالتعاون مع مختلف الشركات المُنتجة للقاحات في العالم.

ويتضمن المصنع خط إنتاج و8 معامل مركزية للرقابة على الأمصال واللقاحات المُنتجة، ومجمع ثلاجات مركزي يسع لتخزين 150 مليون جرعة، وتصل طاقته الإنتاجية إلى 3 ملايين جرعة من اللقاحات في اليوم.