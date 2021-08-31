مستقبل وطن: الرئيس السيسي أرسل هدية لطفل المحلة المختطف احتفالا بعودته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قال بيان صادر عن حزب مستقبل وطن، إن قيادات حزب مستقبل وطن بمحافظة الغربية، قدموا فجر اليوم الثلاثاء هدية مرسلة من الرئيس عبد الفتاح السيسي عبارة عن عجلين" و"لاب توب" إلى أسرة الطفل المختطف زياد أحمد البحيري عقب تحريره من أيدي تشكيل عصابي مسلح وعودته سالما إلى أحضان أسرته بمنزلهم بطريق الدائري "المحلة - المنصورة".

من جانبهما، أكد المحاسب محمد عريبي والدكتور أحمد حماد أعضاء المكتب التنفيذي لحزب مستقبل وطن وعضوا مجلس الشيوخ عن حرص مشاركة الرئيس "السيسي" الأفراح مع أسرة الطفل "زياد" وشعب مدينة المحلة بعودة ابنهم الغالي.

كشف الطفل زياد البحيري، الذي نجحت قوات أمن الغربية في تحريره صباح اليوم الثلاثاء، تفاصيل واقعة اختطافه من قبل ملثمين في مدينة المحلة الكبرى، والتي انتشر مقطع فيديو يوثقها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أول من أمس الأحد.

قال "زياد" إن الملثمين أخبروه أنهم اختطفوه انتقامًا من عمه "قالوا لي عمك بدأ معانا بالغلط ولازم ناخد ٢ مليون عشان نرجعك".

وأضاف "زياد" راويًا تفاصيل احتجازه: "بعد شوية غيرنا العربية وكان راكب معايا ٣ أشخاص وروحنا بيت مهجور وقعدوني في لوحدي وكان معي شخص واحد فقط في المنزل يمنع تحركي أو كلامي".