بسبب الأهلي.. أحمد الطيب يكشف لـ"الخليج 365" حقيقة منعه من التعليق على قنوات بي إن سبورتس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

علّق المعلق الرياضي أحمد الطيب، على ما تردد بشأن إيقافه عن التعليق على قنوات bein sports بسبب شكوى رسمية تقدمت بها إدارة النادي الأهلي ضده ما تسبب في انتهاء مسيرته مع جميع المباريات والبطولات التي تبثها شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية مع بداية الموسم الجديد 2022/2021.

وقال الطيب في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن كل ما تردد في هذا الشأن "كلام فاضى وكذب ومدفوع الآجر".

وأضاف "الطيب"، أنه يقضي حاليا إجازته السنوية في مصر ولا صحة لما تردد حول منعه من التعليق في بي إن سبورتس، مضيفًا: "أنا موظف في قنوات الكأس القطرية وأعلق في بي إن سبورتس بجانب عملي في قناة الكأس".

وتابع الطيب: "الناس في قنوات بي إن سبورتس ناس محترمة والعلاقة بيننا كانت وماتزال محترمة جداً وقائمة على التقدير المتبادل حيث تمتد لأكثر من 15 سنة.. وكل ما تردد غير صحيح، وبي إن سبورتس مؤسسة كبيرة ولا تلتفت لمثل هذه الأمور، وسأعود لعملي فور انتهاء إجازتي السنوية".

وتردد على بعض الوسائل الإعلامية، أن أحمد الطيب سبق وأن اعترض بقوة على قرار استبعاده من إحدى مباريات الأهلي في الموسم الماضي، ودخل في مشادات كلامية قوية مع مسؤولي بي إن سبورتس ترتب عليها انتهاء مسيرته مع القناة بشكل كامل.​