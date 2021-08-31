محافظ القاهرة عن منظومة النظافة الجديدة: لا مكان لمن لا يعمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

شهد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اجتماع مجلس إدارة هيئة نظافة وتجميل القاهرة بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة.

وأكد محافظ القاهرة على تقديره لكافة العاملين بالهيئة حيث إن الجهد المبذول من العاملين أصبح محل إشادة من الجميع، مشيرا إلى أن استلام الشركات الجديدة لنظافة أحياء المنطقتين الشرقية والغربية تباعًا يلقى بمسئولية كبيرة على الهيئة التي ستتولى تقديم الدعم للشركتين خلال الفترة الأولى من عملهم، بالإضافة إلى المنطقتين الشمالية والجنوبية المنوط بها مسئولية النظافة بهما.

وطالب محافظ القاهرة هيئة النظافة ورؤساء الأحياء بالعمل كفريق واحد من أجل إنجاح المنظومة الجديدة بالقاهرة وتذليل أي عقبات على أرض الواقع باعتبار الجميع شركاء في تنفيذ مهمة وطنية لخدمة المواطن.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة إعلان هيئة النظافة حالة الطوارىء خلال الفترة القادمة بصفة مستمرة لانجاح المنظومة الجديدة ووجود خطة محددة ومحكمة للتعامل معها لتجنب إهدار الجهد والوقت ويتم فيها توزيع الأدوار والمسئوليات ويتبعها المراقبة الصارمة لتتم المحاسبة مع تحديد مهام كل عامل ودوره بدقة بالإضافة إلى تفعيل دور وحدة الرصد البيئي وتواجد أفرادها على مدار الـ 24 ساعة لرصد أي مخالفات.

كما طالب محافظ القاهرة بوجود متابعة مكثفة لمتعهدي النظافة لأنهم السبب الرئيسي في نجاح المنظومة أو فشلها وفسخ عقد أي متعهد لا يفي بالتزاماته على الفور.

وأكد محافظ القاهرة على أن الدولة تعمل على بدء منظومة نظافة جديدة للحصول على رضا المواطنين ولن يسمح فيها بالأخطاء أو التعلل بسلوكيات المواطنين أو القبول بالمتاح خاصة وأن الدولة وفرت كافة الإمكانيات المالية للشركتين وهيئة النظافة والتجميل وتنتظر تغيير جذري في مستوى النظافة يضاهي العواصم المماثلة أو يفوقها، مشددًا على أن القيادة السياسية لن تقبل أي تقصير في مستوى النظافة بالعاصمة خلال الفترة المقبلة لأنها تهدف في المقام الأول إلى تقديم أفضل خدمة للمواطنين.

وأضاف محافظ القاهرة أنه لن يُقبل إلا أعلى معايير النظافة في الشارع لأن المواطن يرغب في أن يرى ناتج ما أنفقته الدولة على هذا الملف على أرض الواقع.

وأكد محافظ القاهرة على وجود جهات مستقلة لمتابعة ورصد المقصرين لمحاسبتهم مطالبًا بإحداث طفرة في النظافة والجمع السكني والاهتمام بالشوارع والكنس اليومي ورفع الأتربة حيث ستقابل أي شكوى من المواطن بإجراء فوري حاسم ضد المقصر مشددًا على أنه: "لا مكان لمن لا يعمل" ومن يؤدي عمله سيكافأ.

وطالب محافظ القاهرة بتفعيل دور المشاركة المجتمعية في أعمال النظافة والتجميل وحث المواطنين على المحافظة على ما يتم من أعمال.

كما طالب محافظ القاهرة بالاهتمام بالتشجير ونشر الخضرة وصناديق جمع القمامة بالشوارع وأمام المنازل وعلى الأعمدة مع مراجعة أسلاك الإنارة والتأكد من تغطيتها حرصًا على حياة المواطنين مع دهان البلدورات وتنظيف كشافات الإنارة.

وطالب محافظ القاهرة بزيادة الاهتمام بالجمع السكني وإحكام الرقابة على متعهدي الجمع وأن تكون التعاقدات معهم صارمة وواضحة مع توقيع الغرامات الفورية وإلغاء التعاقدات في حالة التقصير حرصًا على مصلحة المواطنين.

كما شدد على ضرورة توافر معدات النظافة في الشارع والتأكد من جاهزية الاحتياطي وتوحيد زي العمال.

وطالب محافظ القاهرة بعمل حملات بالتنسيق مع الشرطة لضبط من يرتدي زي الهيئة دون أن يكون من العاملين بها ويستغل الزي في أعمال التسول خاصة بإشارات المرور واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وأثنى محافظ القاهرة على النهج الذي أصبحت تقوم به الهيئة بالاعتماد بالكامل على الورش الخاصة بها في عمليات الإصلاح ورفع كفاءة المعدات مع فتح الورش لأي تعاقدات خارجية للإصلاح بورش الهيئة والاستفادة من العمال المهرة الموجودين بالهيئة في تصنيع وتصميم البرجولات وتقديم خدمات تنسيق الحدائق للمواطنين لتعظيم الإيرادات.

واستعرض اجتماع مجلس الإدارة الذي شارك فيه اللواء محمد حنفي سكرتير عام محافظة القاهرة واللواء إبراهيم عوض السكرتير العام المساعد واللواء إيهاب الشرشابي رئيس هيئة النظافة وأعضاء المجلس التصديق على الحساب الختامي للهيئة للعام المالي (2020 - 2021) حيث تمكنت الهيئة من تنفيذ 99% من المستهدف في موازنة العام الماضي.