"العامة للاستعلامات" ترصد وتحلل نشاط مصر تجاه إفريقيا خلال يوليو 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن العلاقات بين مصر وإفريقيا تشهد تقدمًا متواصلًا في كل المجالات، يقوده الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار رشوان إلى توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم اقتصادية وعلمية ومائية مهمة وإطلاق بعثات تجارية وتنظيم معارض مع عدة دول إفريقية خلال الشهر الماضي، منها الكاميرون والسنغال وتنزانيا والكونغو الديمقراطية والسودان وجنوب السودان، وتنظيم عدد كبير من اللقاءات والاجتماعات المشتركة في كل مجالات التعاون مع دول القارة.

وأكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أن الرئيس عبد الفتاح السيسي واصل نشاطه على المستوى الإفريقي، حيث أجرى الرئيس مشاورات مع عدد من الرؤساء والوزراء والمسؤولين الأفارقة، ورعى العديد من الأنشطة التي استضافتها مصر خلال هذا الشهر، حيث تلقى الرئيس اتصالًا هاتفيًّا من الرئيس فيلكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، تناول التباحث وتبادل وجهات النظر بشأن مستجدات قضية سد النهضة، وبعث الرئيس برسالة إلى الرئيس السنغالي ماكي سال، أكدت عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط البلدين، وحرص مصر على تطوير التعاون المشترك بين البلدين، واستمراراً لتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بتقديم الدعم والمساندة إلى الأشقاء في دولة تونس لمجابهة الآثار المترتبة على أزمة كورونا، قدمت مصر مساعدات ومستلزمات طبية إلى تونس، للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الشعب التونسي، واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور جيمس واني إيجا، نائب رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الاقتصادية، والوفد الوزاري المرافق له، والذي زار مصر في إطار انعقاد الدورة الأولى للجنة العليا المشتركة بين البلدَين.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، في العدد "14" من التقرير الشهري الذي تصدره الهيئة العامة للاستعلامات، والذي يرصد ويحلل نشاط مصر تجاه إفريقيا، أن المؤسسات والوزارات والهيئات المصرية، واصلت نشاطها خلال شهر يوليو 2021، في التقارب مع الدول الإفريقية؛ حيث استقبلت مصر عدداً كبيراً من الوزراء والمسؤولين الأفارقة؛ من بينهم: رئيس وزراء الكونغو الديمقراطية، ومستشار رئيس جنوب السودان للشؤون الأمنية، ووزيرة الصحة السودانية، ووزير الطاقة والمناجم البوروندي، والرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الإفريقية، ووفداً رسميًّا رفيع المستوى من جنوب السودان يترأسه نائب رئيس جنوب السودان للشؤون الاقتصادية، ضم وزراء الخارجية والتعاون الدولي والثروة الحيوانية والسمكية والتجارة والصناعة والموارد المائية والري والتعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا، وعددًا من المسؤولين في جنوب السودان، لعقد اجتماعات الدورة الأولى للجنة العليا المشتركة بين البلدين، والتي اختتمت بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة، وقام وزراء ومسؤولون مصريون بزيارات لعدد من الدول الإفريقية، كالسنغال والكاميرون والسودان وجنوب السودان وتنزانيا، في مهام استهدفت تدعيم العلاقات بين مصر وتلك الدول في مختلف المجالات.

واتفقت مصر والسنغال على إنشاء جمعية صداقة برلمانية مشتركة، خلال زيارة رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، شريف الجبلي، إلى السنغال.

وشهد شهر يوليو 2021، توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الاقتصادية مع بعض الدول الإفريقية، وإقامة بعض المعارض التجارية المصرية الكبرى في كل من: الكاميرون والسنغال وجنوب السودان، بهدف تطوير العلاقات بين مصر والدول الإفريقية.

ونظمت الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، معرض "صنع في مصر" الذي أُقيم في جوبا عاصمة جنوب السودان، وتم خلاله الإعلان عن إقامة منطقة لوجيستية مصرية دائمة فى جنوب السودان، كما تم تنظيم أول بعثة تجارية مصرية إلى الكاميرون والسنغال، وعقد خلال هذا الشهر منتدى الأعمال المصري الكاميروني الذي تزامن مع انطلاق مبادرة روابط الأعمال بين مصر وإفريقيا، والتي تستهدف الوصول إلى ٢٢ دولة في وسط وغرب إفريقيا؛ حيث حققت البعثة التجارية الأولى لدولتي الكاميرون والسنغال نتائج إيجابية، تضمنت إبرام تعاقدات تصديرية بقيمة 26 مليون دولار، إلى جانب الإعداد والترتيب للبعثة التجارية الثانية لوفد رجال الأعمال المصري ضمن مبادرة روابط الأعمال مع غرب ووسط إفريقيا لدولتي توجو وكوت ديفوار، خلال الربع الأخير من عام 2021، كما أعلنت وزارة التجارة والصناعة استمرار إعفاء الصادرات المصرية للسوق الكينية من الرسوم الجمركية لمدة عام اعتبارًا من يوليو 2021.

واتفقت مصر والسودان على تحديث بروتوكول التعاون الموقع بين البلدين عام 1970، في ما يخص مكافحة بعوضة الجامبيا في السودان، وتفعيل العمل بمبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مليون إفريقي من فيروس سي بالسودان، حيث انتهت مصر من تجهيز 5 مراكز بالسودان للعمل بالمبادرة، وتدريب الأطباء السودانيين على بروتوكولات التشخيص والعلاج، وتوفير أجهزة بي سي آر والكواشف الطبية، بالإضافة إلى توفير جرعات أدوية تكفي لعلاج 250 ألف مواطن سوداني، كما تم الاتفاق على اعتماد المستشفيات في السودان ضمن برنامج الزمالة المصرية، مما يسهم في الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمرضى بالسودان وجنوب السودان.

ووافقت مصر على الانضمام لوكالة الدواء الإفريقية، والتي بدأ العمل على تأسيسها خلال ترؤس الرئيس عبد الفتاح السيسي للاتحاد الإفريقي عام 2019.

وأكد رشوان تفعيل مبادرة مشروع قمر التنمية الإفريقي، حيث نظمت وكالة الفضاء المصرية فعاليات الدورة التدريبية للدول الإفريقية الخمس المشاركة في المبادرة، وهي: غانا ونيجيريا وكينيا والسودان وأوغندا، وتضمنت تدريبًا نظريًّا وعمليًّا على تكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية.

وتم افتتاح مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية والذي نفذته مصر بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، بهدف تعظيم استخدام هذه الموارد.

ونظمت مصر، للمرة الأولى، البطولة الإفريقية للسامبو في نسختها الخامسة عشرة، بمشاركة 18 دولة إفريقية، وجاء تنظيم هذه البطولة بعد ضم رياضة السامبو ضمن إحدى لجان عمل الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، وخلال هذا الشهر أيضًا، بحث وزير الشباب والرياضة مع وزيرة الشباب والرياضة الكينية، خلال وجودهما بمدينة طوكيو باليابان لحضور منافسات دورة الألعاب الأوليمبية، مجالات التعاون الثنائي بين البلدين، ووجه وزير الشباب والرياضة الدعوة لمشاركة الشباب الكيني في برنامج منحة ناصر للقيادة التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة.