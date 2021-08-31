حطموا جمجمته.. حبس 3 متهمين بقتل خالهم لخلاف على الميراث في حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أمرت نيابة حلوان، اليوم الثلاثاء، بحبس 3 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهم بقتل خالهم بسبب خلافات على الميراث.

كانت غرفة عمليات النجدة تلقت إشارة من مستشفى حلوان العام بوفاة شخص متأثرا بإصابته، وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى، وبالفحص تبين العثور على جثة "ع. س" في العقد السادس من العمر، إثر إصابته بتهشم في الجمجمة ونزيف بالمخ وكسر في عظام الجسم.

ودلت التحريات على نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه و3 من أبناء شقيقته بسبب خلافات بينهما على الميراث، فتطورت إلى مشاجرة بالأيدي، اعتدى الأشقاء الثلاثة على خالهم بآلة حادة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.