محافظ أسوان يعتمد المجموعة السابعة من طلبات التصالح في مخالفات البناء

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان– إيهاب عمران:

اعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الثلاثاء، طلبات التصالح فى أعمال مخالفات البناء بشكل نهائي للمجموعة السابعة على التوالي.

وقال محافظ أسوان إن اللجان المختصة تواصل أعمالها بشكل مستمر، وهو ما يستلزم من المواطنين ضرورة الإسراع في استيفاء المستندات ودفع الرسوم المقررة، ولاسيما في ظل المهلة الجديدة التي وافق الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء على إعطاؤها لأصحاب التصالح خلال الفترة الماضية.

وأشار اللواء أشرف عطية، بأنه تيسيرًا على المواطنين لإنهاء ملفاتهم، يجري الاستعانة باللجان التي ترشحها نقابة المهندسين وفقًا لما حدده قانون التصالح للإسراع في تنفيذ أعمال المعاينات، وفور مراجعة الملفات يجري التواصل مع المتصالحين لإجراء المعاينة الميدانية وتحديد إحداثيات المباني للبت في التصالح.